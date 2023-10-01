"За доброту и ласку", - экс-помощник советника президента Армении Погосян расставил новые приоритеты

Многие граждане Российской Федерации переживали за судьбы десятков тысяч армян Нагорного Карабаха. Мол, после капитуляции и упразднения этого образования, куда все они денутся, особенно если учесть тот факт, что в самой Армении власть Пашиняна им не особо рада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии