Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"За доброту и ласку", - экс-помощник советника президента Армении Погосян расставил новые приоритеты

"За доброту и ласку", - экс-помощник советника президента Армении Погосян расставил новые приоритеты

Многие граждане Российской Федерации переживали за судьбы десятков тысяч армян Нагорного Карабаха. Мол, после капитуляции и упразднения этого образования, куда все они денутся, особенно если учесть тот факт, что в самой Армении власть Пашиняна им не особо рада.

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