Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание после атаки беспилотников, на месте работают оперативные службы.
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