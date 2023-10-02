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Сенатор Пол призвал США помогать своим гражданам, а не украинской коррупции

Сенатор Пол призвал США помогать своим гражданам, а не украинской коррупции

Сенатор от штата Кентукки, член Республиканской партии Рэнд Пол задался в соцсети X вопросом касательно того, следует ли направлять денежные средства коррумпированному чужеземному режиму, когда миллионы граждан Соединенных Штатов каждый день мучаются, предпринимая попытки свести концы с концами.

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