Гражданам Киргизии рекомендовали воздержаться от поездок в Россию: Есть причина

МИД Киргизии призвал своих граждан временно воздержаться от посещения РоссииМинистерство иностранных дел Киргизии распространило важное сообщение для граждан своей страны, намеревающихся отправиться в Россию.
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