Профсоюзный лидер Черногаев: традиционные профессии не исчезнут

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев заявил, что традиционные профессии не исчезнут из-за цифровизации, однако требования к работникам и набор необходимых навыков изменятся.
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