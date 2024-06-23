В Сети появились эффектные кадры удара ФАБ-500 по пункту управления ВСУ

Четыре авиабомбы были сброшены на украинский пункт управления под ХерсономПо информации телеграм-канала "Архангелы спецназа Z", вооружённые силы России ликвидировали на херсонском направлении пункт управления ВСУ.
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