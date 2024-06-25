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ООН обвинили в двойных стандартах из-за ее молчания по поводу нападения Вооруженных сил Украины на Севастополь

ООН обвинили в двойных стандартах из-за ее молчания по поводу нападения Вооруженных сил Украины на Севастополь

Вашингтон, 25 июня - Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил организацию в применении двойных стандартов в связи с ее реакцией на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

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Комментарии
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Елена Потапова
А небензя не может сказать прямо что это американцы сделали,что хохлы сами ракеты наводили?позор такой политике сопли жевать в ООН он может его не сравнить ни с Чуркиным ни с его заместителем боевым менять на более решительного надо
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