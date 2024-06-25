ООН обвинили в двойных стандартах из-за ее молчания по поводу нападения Вооруженных сил Украины на Севастополь

Вашингтон, 25 июня - Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил организацию в применении двойных стандартов в связи с ее реакцией на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии