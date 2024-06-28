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"Оскорбление народа" - минус сразу четыре закона: Саботаж в Госдуме - депутат назвал виновных в провале борьбы с миграцией

"Оскорбление народа" - минус сразу четыре закона: Саботаж в Госдуме - депутат назвал виновных в провале борьбы с миграцией

Депутат Михаил Матвеев рассказал, как в Госдуме саботируют борьбу с массовой, а также нелегальной миграцией, а также кто именно в этом виноват, кто - ответственен.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Володин то каков подлец , спекулирует &quot;обиженным народом &quot;. Целый спикер , а такой дурак ! Это лишний раз подтверждает , что они нихрена не знают чего хочет народ и о чем думает ...
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13 час.
АБ
Александр Б
Гос. дура, во главе с гос. дураком.
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11 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Депутатская не прикосновенность, не должна распространяться на сотрудников СМЕРШа. А особливо у тех депутатов, что имеют двойное гражданство и недвижимость в странах НАТО.
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10 час.

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