Горыныч

Почему до сих пор жив клоун с будановым и сырским? Почему уважаемые хуситы не добрались до Набережной Альберта, 85, Лондон и до адреса 1000 Colonial Farm Road в Маклине, штат Вирджиния вместе с кофейней Starbucks?