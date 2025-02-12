Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Тайна трех взрывов на танкере "Коала". Пробоины 4 на 2 метра, но главное - атаки БЭКов

Тайна трех взрывов на танкере "Коала". Пробоины 4 на 2 метра, но главное - атаки БЭКов

По данным источников, прежде чем раздались взрывы на танкере "Коала" в Усть-Луге, в окрестностях порта шёл бой: пограничные катера вели огонь по неким надводным объектам – по всей видимости, по морским беспилотникам или по диверсантам.

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Комментарии
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Горыныч
Почему до сих пор жив клоун с будановым и сырским? Почему уважаемые хуситы не добрались до  Набережной Альберта, 85, Лондон и до адреса 1000 Colonial Farm Road в Маклине, штат Вирджиния вместе с кофейней Starbucks?
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1 д.
А
Александр
да блин прибалты уже в открытую запускают беспилотники, а военные говорят про хохлов!!! смешно!!!
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23 час.
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