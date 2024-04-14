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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлсон забросил 150-ю шайбу в НХЛ – победную в матче с «Тампой». Он обновил рекорд «Вашингтона» по голам для защитников

Карлсон забросил 150-ю шайбу в НХЛ – победную в матче с «Тампой». Он обновил рекорд «Вашингтона» по голам для защитников

Защитник «Вашингтона» стал автором решающей шайбы в игре с «Лайтнинг» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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