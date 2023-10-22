СК возбудил дело после издевательств над девочкой в детдоме под Омском

ТАСС/Валерий Шарифулин Уголовное дело возбуждено о халатности работников Большеуковского детского дома в Омской области, допустивших издевательства над одной из воспитанниц, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
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