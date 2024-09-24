«Птицы» против «Паляницы»: велика ли угроза украинских реактивных камикадзе и что ей противопоставить

На прошедшей неделе украинские удары по российскому тылу принесли врагу несколько громких во всех смыслах успехов: 18 сентября был поражён крупный склад боеприпасов в городе Торопец Тверской области, а 21 сентября – в посёлках Октябрьском неподалёку от Торопца и Каменном Краснодарского края.
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