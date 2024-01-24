Умер народный артист России Евгений Бикташев

соцсети Народный артист России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Евгений Бикташев умер в возрасте 84 лет, сообщили в среду, 24 января, в Telegram-канале министерства культуры Саратовской области.
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