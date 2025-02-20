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Царьград

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Экс-заместитель главы Вилючинска лишился 65 млн рублей за конфликт интересов

Экс-заместитель главы Вилючинска лишился 65 млн рублей за конфликт интересов

На Камчатке с бывшего заместителя главы Вилючинска капитализировали 65 млн рублей за контракт для благоустройства с фирмой, где учредителем был его сын.

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