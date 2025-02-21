Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона упали в четверг

Азиатско-тихоокеанские рынки в четверг продемонстрировали снижение, оказавшись под давлением предложенных президентом США Дональдом Трампом новых тарифов на импорт автомобилей, микросхем и фармацевтической продукции, а также ожиданий сохранения Федеральной резервной системой (ФРС) высоких процентных ставок на более длительный срок.