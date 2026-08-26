Академический оркестр завершил фестиваль "Выше звука" в Архызе

Ростовский оркестр, Доминик Шамо и Аяко Танабэ завершили фестиваль "Выше звука" на курорте "Архыз". Мероприятие объединило более 200 участников из разных стран и прошло в трёх регионах Северного Кавказа с 12 по 26 августа.