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Царьград

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Академический оркестр завершил фестиваль "Выше звука" в Архызе

Академический оркестр завершил фестиваль "Выше звука" в Архызе

Ростовский оркестр, Доминик Шамо и Аяко Танабэ завершили фестиваль "Выше звука" на курорте "Архыз". Мероприятие объединило более 200 участников из разных стран и прошло в трёх регионах Северного Кавказа с 12 по 26 августа.

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