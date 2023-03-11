Динамика роста цен на антикварное авто выше, чем антиквариата и бриллиантов: причины, следствия

Британская компания «Knight Frank» провела исследование и пришла к выводу, что наилучшими инвестициями на данный момент являются инвестиции не в строительство или ценные бумаги, а именно капиталовложения в ретро-автомобили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)