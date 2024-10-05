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20 животных, которые настолько большие, что трудно поверить, что они настоящие

20 животных, которые настолько большие, что трудно поверить, что они настоящие

Считается, что люди превосходят животных во многих отношениях. Известно, что у нас более высокие умственные способности, мы используем сложный символический язык, а также обладаем моралью и самосознанием.

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