Будут эффективнее "Авангарда" и "Орешника": Русские готовят к бою новые ракеты

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Царьград

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А &quot;Осина&quot;, что за &quot;зверь такой не виданный&quot;, когда его демонстрация будет?
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15 час.

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