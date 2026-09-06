Умер актер Константин Сироткин из «Склифосовского»

Известный актер театра и кино Константин Сироткин умер 2 сентября на 59-м году жизни. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.
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