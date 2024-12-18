Киркоров раскрыл, есть ли у него тайные братья и сестры: «Зная моего отца…»

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. На премьере фильма «Братья», где главную роль исполнил 57-летний Филипп Киркоров, он поделился своими размышлениями о возможном существовании внебрачных братьев и сестер.
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