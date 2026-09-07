Татарстан Профсоюзлар федерациясе махсус операциядә катнашучыларга ярдәм тапшырды

Казанда узган «Бердәмлек көче: рәхмәт һәм ярдәм» махсус хәрби операциясендә катнашучыларның гаиләләренең беренче фестивалендә Татарстан профсоюзлар Федерациясе Хәрби хезмәткәрләргә фронт өчен кирәкле техниканы үз эченә алган ярдәм партиясен тапшырды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым