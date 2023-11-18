Курганские полицейские устраивают массовые облавы на пьяных водителей

В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим работы 18 и 19 ноября. Главная цель — пресечь передвижение водителей за рулем в состоянии опьянения, рассказали в УГИБДД УМВД России по региону.
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