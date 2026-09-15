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Царьград

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Мохаммад Сяфии сообщил о найденных обломках парома Virgo Transport 8

Мохаммад Сяфии сообщил о найденных обломках парома Virgo Transport 8

Паром Virgo Transport 8 с 243 пассажирами пропал после шторма. Найдены обломки на глубине 30 метров. 129 человек остаются пропавшими, 6 погибли, 108 спасены.

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