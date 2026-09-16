Как выглядела Восточно-Кругликовская улица в Краснодаре, когда на проезжую часть упала труба котельной. Сейчас движение восстановили

Как выглядела Восточно-Кругликовская улица в Краснодаре, когда на проезжую часть упала труба котельной.
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