В Рязанской области разразился скандал после выдачи жилья многодетной семье

Жители села Ермолово Скопинского района Рязанской области выразили негодование по поводу того, что администрация выдала жилье одной из многодетных семей – Эльдару и Нилуфар Искандеровым, у которых 2 детей, назвав их приезжими.
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