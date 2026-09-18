Гастроэнтеролог Вялов подсказал простой тест на здоровье кишечника

Иногда наблюдения на тем, как ваше тело реагирует на определенную еду, может многое рассказать о состоянии пищеварения.
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