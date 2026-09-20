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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн об Олисе: «Было здорово увидеть его улыбку после первого хет-трика – он невероятно начал сезон, тренер и партнеры его мотивируют. У Майкла отличные условия для роста»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высоко оценил способности вингера мюнхенцев Майкла Олисе  после матча Бундеслиги против «Униона» (7:0), в котором Майкл набрал 4 очка по системе «гол+пас».

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