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«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Давайте признаемся честно, кто из нас хотя бы раз в жизни не грешил фотошопом, пытаясь замазать прыщик на носу, подправить форму нарисованных бровей, заменить живописно валяющиеся на фоне носки тропическими пейзажами или «ой, неудачная фотка, пожалуйста, сделайте мне вот тут вот левый глаз худее»?Давайте признаемся честно, кто из нас хотя бы раз в жизни не грешил фотошопом, пытаясь замазать прыщик на носу, подправить форму нарисованных бровей, заменить живописно валяющиеся на фоне носки тропическими пейзажами или «ой, неудачная фотка, пожалуйста, сделайте мне вот тут вот левый глаз худее»?Впрочем, как показывает практика, старое доброе правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» срабатывает не только для плотников и хирургов, но и для некоторых мастеров фотошопа over900-го уровня.

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