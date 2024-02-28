Репатриация в Израиль: Путь к возвращению Юлия СавельеваРепатриация в Израиль — это не просто переезд в другую страну; это глубоко личный и эмоциональный процесс возвращения на историческую родину для многих евреев со всего мира.
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