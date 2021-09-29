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МИД сообщил о помощи Навальному от россиян из посольства Германии

МИД сообщил о помощи Навальному от россиян из посольства Германии

Берлин не отрицает, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги структурам, связанным с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора третьего европейского департамента МИД РФ Олега Тяпкина.

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