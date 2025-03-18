Угрозы убийством и сексуальное насилие: застрявшие в Антарктиде учёные просят помощи

Группа учёных, застрявших на крошечной базе в Антарктиде, отправила письмо с просьбой о спасении. Исследователи из ЮАР должны провести на базе Санаэ IV ещё как минимум 10 месяцев, но в коллективе происходят по-настоящему страшные вещи.