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Война невест или лучшие друзья — бриллианты: Разбираем главные звездные свадьбы 2026

Война невест или лучшие друзья — бриллианты: Разбираем главные звездные свадьбы 2026

Свадебный сезон 2026 года ознаменовался борьбой модных домов за звездных невест: Джонатан Андерсон создал платья для Тейлор Свифт и Мин Си, а Матье Блази потратил более тысячи часов на расшивку наряда для Дуа Липы.

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