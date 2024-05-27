Всё началось с того, что на сервер «Mil.In.UA» 23 мая в 15:42 пришло сообщение: «Дроны атаковали сверхгоризонтную РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае.
Как хохлы лепят фейки (разбор хохлофейка)
Комментарии
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Владимир Алтайцев
когда же Россия станет ударом на удар отвечать, а не по Нагорной рабской проповеди для лохов себя вести?
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6 час.
Федор Родников
Этот т.н сенатор от Запорожья вообще бы заткнулся-боже,ну что за мелочёвка у нас во власти.
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6 час.
Наталия
Рогозин же по природе своей журналист, и этим все сказано. Будет подхватывать любой, даже не подтвержденный, жареный факт и раскручивать.
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6 час.
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