Как хохлы лепят фейки (разбор хохлофейка)

Владимир Алтайцев когда же Россия станет ударом на удар отвечать, а не по Нагорной рабской проповеди для лохов себя вести?

Федор Родников Этот т.н сенатор от Запорожья вообще бы заткнулся-боже,ну что за мелочёвка у нас во власти.