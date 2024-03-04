День пропаганды ЗОЖ.

10.02.202410 февраля в рамках шестого школьного дня в Горбацевичской средней школе прошли следующие мероприятия: брейн-ринг ´Страна полезных привычек´, в котором приняли участие учащиеся 1-4 классов, и соревнования по футболу для 5-8 классов .