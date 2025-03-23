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Политический вестник

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России - всё Причерноморье, США - плацдарм на западе Украины: Нюансы "большой сделки", о которых не расскажут публично

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Комментарии
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Tania Еременко
Это с каких же.... Они там пусть у себя за океаном разбираются, загоняют  в резервации индейцев... а это русская земля. Какой плацдарм? Мы што с дуба рухнули или они -с пальмы?
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17 час.
Анатолий Рябенко
Фигу им из трёх пальцев, а не западный плацдарм !!!
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17 час.
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