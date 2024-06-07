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Петербургский дневник

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Почти у всех граждан РФ выработался иммунитет к коронавирусу

Почти у всех граждан РФ выработался иммунитет к коронавирусу

Рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил «Интерфаксу», практически все граждане Российской Федерации к настоящему времени выработали иммунитет к коронавирусной инфекции.

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