Почти у всех граждан РФ выработался иммунитет к коронавирусу

Рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил «Интерфаксу», практически все граждане Российской Федерации к настоящему времени выработали иммунитет к коронавирусной инфекции.
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