Две команды Северного флота отправятся в Сочи на финал Ночной хоккейной лиги

Две команды Северного флота отправятся в Сочи на финал Ночной хоккейной лиги

Эти команды Северной военной хоккейной лиги не впервые участвуют в фестивале. В прошлом году игроки «Грозы» завоевали Малый Кубок в «Лиге Мечты», а в нынешнем - попробуют сразиться за Большой.

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