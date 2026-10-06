ВС РФ «дошли» до Молдавии: атака КПП «Паланка» на границе с Одесской областью угрожает логистике ВСУ со странами НАТО

Автомобильная трасса Одесса – Рени, по которой Киев получал военные грузы из Румынии в обход заблокированного Черного моря, потеряла один рабочий участок.
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Одного не пойму. Когда президентом Молдавии был Додон, у него не было никаких полномочий. А у Майи Санду есть. Почему?
только один "снаряд"? молдаване давно ждут армию России.
А чего только сейчас за них взялись? На пятый год войны?
Молодцы! Постарайтесь еще раз.….чтобы стереть с лица земли этот погран пункт