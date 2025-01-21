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«Ни одна русская не может мне ничего говорить»: у парковки в Румянцево иноземец напал на русскую женщину

«Ни одна русская не может мне ничего говорить»: у парковки в Румянцево иноземец напал на русскую женщину

Avia.pro - СМИ Время такое, что уже никого ничего не удивляет. Но даже в эпоху всеобщей апатии к чужой боли история, произошедшая 10 декабря в бизнес-парке Румянцево, пробирает до мурашек.

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Александр Батт
Иностранцев надо судить и наказывать строже, чем россиян.
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2 час.
Сергей Сидоров
Почему полиция так себя ведет. Врио начальника Грачев не работает должным образом по явному факту преступления на почве возбуждения национальной ненависти, и причинения тяжких телесных повреждений пострадавшей.
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1 час.

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