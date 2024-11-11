"Бунтарствует дед": Разговор Путина и Трампа глазами Собчак - "Представляете, как там сейчас всех корежит?"

СМИ сообщили, что Дональд Трамп внезапно позвонил Владимиру Путину. Журналистка Ксения Собчак высказалась по этому поводу: "Представляете, как там сейчас всех корежит?"Американское издание The Washington Post поспешило сообщить, что 7 ноября внезапно состоялся разговор Дональда Трампа и Владимира Путина - дескать, не успел республиканец вступить в должность после победы в первом этапе президентских выборов, в Кремле раздался звонок.