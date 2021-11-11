Украинец о Европе, которая предложила направить белорусских мигрантов к ним

укропедераст,я завтра твое мамо и жинку возьму на дачу....там у меня есть пес и конь....они твоих шалав согреют и накормят...кстати,а ты от кого зачат через рот?спроси у своего мамо-наверняка,хряк присунул

раБсеяне, засуньте вашего фюрера Путлера, наконец, в мавзолей. Дед совсем выжил из ума. А вы, рабы, совсем берегов не видите.

укропедераст,я завтра твое мамо и жинку возьму на дачу....там у меня есть пес и конь....они твоих шалав согреют и накормят...кстати,а ты от кого зачат через рот?спроси у своего мамо-наверняка,хряк присунул

Таисия Марченко

Сергей Потапов поляки молодцы-нахер им эти чурки. которые не при каком раскладе не будут работать

Так Меркель сама же их приглашала несколько лет назад, потому что Европа толерантна. И тогда все мигранты пробирались в основном через Италию и ее не обвиняли в этом, а Белоруссию обвиняют и грозят санкциями. Вот вам идвойные стандарты.