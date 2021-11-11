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Украинец о Европе, которая предложила направить белорусских мигрантов к ним

Украинец о Европе, которая предложила направить белорусских мигрантов к ним

Немцы устами депутата Бундестага от СДПГ предложили отправить белорусских мигрантов на Украину. Пусть, мол, они там переждут смутное время, пока Германия будет рассматривать их заявки.

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Комментарии
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Александр Рус
раБсеяне, засуньте вашего фюрера Путлера, наконец, в мавзолей. Дед совсем выжил из ума. А вы, рабы, совсем берегов не видите.
укропедераст,я завтра твое мамо и жинку возьму на дачу....там у меня есть пес и конь....они твоих шалав согреют и накормят...кстати,а ты от кого зачат через рот?спроси у своего мамо-наверняка,хряк присунул
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7 час.
хохлошумер
Александр Рус
укропедераст,я завтра твое мамо и жинку возьму на дачу....там у меня есть пес и конь....они твоих шалав согреют и накормят...кстати,а ты от кого зачат через рот?спроси у своего мамо-наверняка,хряк присунул
Хохлопидор! вы же просто шавки, причем дохлые! Шакалы!
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5 час.
Таисия Марченко
Сергей Потапов
поляки молодцы-нахер им эти чурки. которые не при каком раскладе не будут работать
Так Меркель сама же их приглашала несколько лет назад, потому что Европа толерантна. И тогда все мигранты пробирались  в основном через Италию и ее не обвиняли в этом, а Белоруссию обвиняют и грозят санкциями. Вот вам идвойные стандарты.
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41 мин.

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