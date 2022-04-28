В РЭО анонсировали выпуск зеленых облигаций на 100 млрд рублей

27 апреля публично-правовая компания «Российский экологический оператор» и Россельхозбанк заключили соглашение, подразумевающее выкуп облигаций ППК «РЭО» банком на 55 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов ранее были выделены Кабмином РФ.