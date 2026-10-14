Дочь киевского князя Всеволода Евпраксию выдали замуж в 12 лет. Киевский летописец на ее счет лаконичен: родилась, стала женой, постриглась в монахини, умерла.
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