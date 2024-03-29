Февраль 2024 года, король Карл III читает открытки с пожеланиями здоровья через пару дней после обнародования информации о своей болезни.
Карл III стремительно умирает: Вот сколько осталось жить королю Британии по прогнозам медиков
Комментарии
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Сергей
Камилла - королева-консорт. Она лишится титула после смерти мужа и в принципе не имеет никаких прав на престол. Куда она может метить?? Что за бред? Возможно, информация о здоровье Карла, приведённая в тексте, столь же "достоверна", как и рассуждения об амбициях его супруги? Кстати, эти слова приведены без ссылок даже на желтейшую британскую прессу - такого там в принципе никто не может написать.. Ну и назвать конституционного монарха сувереном... - ещё один из перлов этой статейки
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