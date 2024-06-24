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Наглость нелегалов не знает предела

Наглость нелегалов не знает предела

Виктор Анисимов Начался приём документов на поступление в Педагогический Колледж Абакана. И как обычно встречаются часто весьма колоритные личности, наглые, туповатые, и часто уверенные в том что "русские им должны" из среды наших "незаменимых специалистов" из Сразии и Закавказья.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Сколько власть чуркам позволяет, столько они и беспредельничают...
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1 час.
ЛТ
Лена Тишина
А почему сразу полицию не вызвали??? Проверили б документы, да скорее всего отправили б в родной аул поступать...
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29 мин.
НС
Николай Степанов
Виноваты не приезжие , виновата наша власть и продажные чиновники . Глядя на наших чиновников они думают , что наши народы России все такие , что готовы всё продать . Поэтому они себя так ведут .
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12 мин.

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