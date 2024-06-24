Наглость нелегалов не знает предела

Виктор Анисимов Начался приём документов на поступление в Педагогический Колледж Абакана. И как обычно встречаются часто весьма колоритные личности, наглые, туповатые, и часто уверенные в том что "русские им должны" из среды наших "незаменимых специалистов" из Сразии и Закавказья.