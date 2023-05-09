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РИА Новости: бойцам ВСУ дают психотропные препараты после ударов «Солнцепеков»

РИА Новости: бойцам ВСУ дают психотропные препараты после ударов «Солнцепеков»

РИАМО - 9 мая. Активист подполья из Николаева рассказал, что командиры украинских войск раздают своим солдатам на позициях психотропные препараты для снижения ощущения паники после ударов ВС РФ «Солнцепеком» (тяжелая огнеметная система ТОС-1А).

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