2 дня назад 104 прочитали После теракте в "Крокусе" с явным украинским следом, а также активизации вербовщиков террористов Telegram основатель сети Павел Дуров сделал заявление, которое явно сильно встревожило спецслужбы Украины.
Ловушка для СБУ. Почему заявление Дурова вызвало панику в спецслужбах Украины
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Давно пора ограничить или закрыть дуровскую помойку телегу в России. Раз уже блокировали так он иакой вой поднял. Оно и понятно доходов лишился.
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9 час.
Леонтий Букштейн
Ой, а вы-то поете в унисон с СБУ, ГУР и прочими украинскими помойками. Это они встревожены предполагаемым контролем за проделками деятелей "нэзалэжной". Давайте, дуйте с ними в одну трубу. Вам зачтется.
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8 час.
S
Sobering
Ты дурак полный или немножко? Не можешь настоящую помойку отличить от поклёпа на приличный мессер? Ты, видимо, даже правильно настроить не можешь телеграм, как и многие? Вот Ватсап это полностью шпионский и вражеский мессенджер, в котором тебе могут такое подослать, что ты своих банковских активов можешь запросто лишиться.
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4 час.
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