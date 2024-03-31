Алексадр Вовк-Михайлов Давно пора ограничить или закрыть дуровскую помойку телегу в России. Раз уже блокировали так он иакой вой поднял. Оно и понятно доходов лишился.

Леонтий Букштейн Ой, а вы-то поете в унисон с СБУ, ГУР и прочими украинскими помойками. Это они встревожены предполагаемым контролем за проделками деятелей "нэзалэжной". Давайте, дуйте с ними в одну трубу. Вам зачтется.