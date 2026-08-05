Стивен Хендри: Трамп — идеальная машина для завоевания побед

Джадд Трамп одержал победу над Кайреном Уилсоном в финале Шанхай Мастерс 2026 и, по словам Хендри, просто создан для успеха в снукере, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Стивен Хендри полагает, что Джадд Трамп способен вновь обрести свою лучшую форму в текущем сезоне.