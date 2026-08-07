Бойцы ВС России взяли в кольцо поселок Красноярское в ДНР перед зачисткой

Подразделения 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 78-го отдельного полка беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» взяли в кольцо поселок Красноярское в Донецкой Народной Республике (ДНР) перед его зачисткой и освобождением.