Бойцы ВС России взяли в кольцо поселок Красноярское в ДНР перед зачисткой

Подразделения 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 78-го отдельного полка беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» взяли в кольцо поселок Красноярское в Донецкой Народной Республике (ДНР) перед его зачисткой и освобождением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии